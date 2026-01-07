Il Cittadella ritrova Angeli | Ho giocato un anno sul dolore rifarei tutto Ora conta solo fare punti

Dopo 235 giorni, Matteo Angeli torna in campo con il Cittadella nel derby vinto 4-1 contro Virtus Verona. Il suo rientro rappresenta un importante momento di ripresa dopo un lungo periodo di assenza. Angeli, che ha affrontato un anno difficile, sottolinea l’importanza di concentrarsi sui punti e sulla continuità, ritenendo di aver fatto tutto quanto possibile nel percorso di recupero.

Duecentotrentacinque giorni dopo, Matteo Angeli è tornato. Per davvero. Il derby vinto 4-1 dal Cittadella contro la Virtus Verona ha segnato il suo rientro ufficiale tra i professionisti, dopo un’assenza lunga, pesante, logorante. L’ultima volta era stata il 13 maggio 2025, nell’ultima gara di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

