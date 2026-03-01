Triestina in crisi | la realtà della classifica di Serie C girone A colpisce duramente

La Triestina si trova attualmente in una posizione difficile nella classifica del girone A di Serie C, segnata da risultati deludenti e una fase complicata della stagione. La squadra, fondata nel 1918, sta affrontando un momento di crisi che si riflette nella posizione occupata in campionato. La situazione attuale evidenzia le difficoltà del club nel corso di questa stagione.

La situazione della US Triestina Calcio 1918 nel Girone A di Serie C si fa sempre più critica. Dopo 29 giornate disputate, la squadra giuliana occupa l'ultima posizione in classifica, un 20° posto che riflette le difficoltà clandestine di questa stagione. I numeri parlano chiaro: la Triestina ha collezionato un totale di 4 punti, frutto di 7 vittorie (24%), 6 pareggi (21%) e ben 16 sconfitte (55%). Dal punto di vista realizzativo, la squadra ha messo a segno 30 gol, mentre ne ha subiti 41, presentando così una differenza reti di -11.

Serie C girone A, gara decisa dal rigore di Sipos. Lecco soffre, ma conquista i tre punti con la TriestinaUn gol su rigore di Sipos permette al Lecco di superare di misura la Triestina e di rimanere incollato alla Union Brescia seconda della classe.

Temi più discussi: Il gruppo Coin spegne le voci di crisi e scommette su Trieste per il rilancio; TRIESTE | DAL DECRETO SICUREZZA ALLA CRISI DELLO SPORT TRIESTINO: IL PUNTO COL PRESIDENTE FEDRIGA; Serie C girone A. Triestina, crisi profonda : numeri da allarme rosso; Dopo Stefanel un'altra fuga della pallacanestro da Trieste?.

DIRETTA/ Pergolettese Triestina (risultato finale 2-0): la chiude Tremolada (Serie C, 27 febbraio 2026)Diretta Pergolettese Triestina streaming video tv: gli alabardati sono ormai condannati alla retrocessione, bella occasione allora per i cremaschi. ilsussidiario.net

Triestina sconfitta in casa dal Cittadella per 3-2Il match della Triestina allo Stadio Rocco con il Cittadella si conclude con un 3-2 per la squadra in trasferta. La squadra di Marino in svantaggio nel primo tempo trova il pari nella ripresa con Fagg ... rainews.it

