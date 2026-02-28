Triestina sfortunata zero punti a Crema nella sfida di Serie C girone A

La Triestina ha disputato una partita contro la squadra di Crema nella Serie C girone A e ha concluso senza ottenere punti. La sfida si è giocata in trasferta e si è conclusa con una sconfitta per la formazione ospite. La squadra triestina non è riuscita a segnare durante l'incontro, che si è concluso con un risultato negativo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. TRIESTE – La Triestina, impegnata nel girone A della Serie C, torna da Crema con un bottino amaro, cercando di far fruttare le proprie buone prestazioni, ma uscendo a mani vuote. L’Unione inizia la partita con slancio, portandosi immediatamente in attacco. Un tentativo di Faggioli, che segna dopo pochi secondi, viene vanificato da un lieve fuorigioco, un episodio che mette subito alla prova la fortuna della formazione alabardata. In avvio di gara, al 10', Vicario si rende protagonista di un potente tiro dalla distanza, testando i riflessi del portiere avversario, Cordaro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Triestina sfortunata, zero punti a Crema nella sfida di Serie C girone A. Serie C girone A, gara decisa dal rigore di Sipos. Lecco soffre, ma conquista i tre punti con la TriestinaUn gol su rigore di Sipos permette al Lecco di superare di misura la Triestina e di rimanere incollato alla Union Brescia seconda della classe. Siracusa penalizzato 6 punti per violazioni amministrative: come cambia la classifica del girone C di Serie CIl Tribunale Federale Nazionale infligge sei punti di penalizzazione al Siracusa per violazioni amministrative.