A Trezzo arriva un nuovo medico per sostituire Federico Magno, figura storica nel paese. Nonostante l’arrivo del professionista, resta aperta la questione della carenza di medici e dell’emergenza sanitaria nella zona. La comunità attende chiarimenti sulla copertura dei servizi e sulla continuità delle cure. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cerca di risolvere il problema.

di Barbara Calderola TREZZO Arriva il nuovo medico che prenderà il posto di Federico Magno, storico camice bianco di Trezzo che con la pensione aveva lasciato orfani 1.500 pazienti, per sostituirlo i colleghi avevano organizzato una cordata in attesa della nomina, lo studio temporaneo era stato allestito a casa della protezione civile, grazie a un accordo Comune-Asst Melegnano-Martesana. Ora, il passaggio di testimone al neo titolare: Massimo Cipriani che entra in servizio domani. Gli spazi saranno quelli utilizzati dai colleghi che nelle scorse settimane si sono alternati per non lasciare i malati senza copertura in via Baracca 2A, sede delle tute gialle, "in attesa della nuova Casa della comunità – ricorda il Comune - all’ex Asl di piazzale Gorizia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trezzo, arriva il nuovo medico. Ma resta l’emergenza dottori

Leggi anche: Per sensibilizzare la popolazione sull’antibiotico resistenza arriva il nuovo spot promosso da AIFA in collaborazione con il Ministero della Salute: “Se non sei un medico, non fare il medico”

Mancano i dottori, è emergenza almeno 23mila i cittadini “scoperti”"Almeno 23mila pazienti scoperti", la piaga carenza di medici di famiglia nell’Asst Melegnano-Martesana è uno dei punti più caldi del malcontento sul...

Contenuti utili per approfondire Trezzo.

Argomenti discussi: Trezzo, arriva il nuovo medico. Ma resta l’emergenza dottori; Ricariche Smatrics EnBW 400kW a Trezzo sull’Adda e Gruaro.

A Genzano arriva il nuovo Toyota RAV4: anteprima esclusiva il 24 febbraio nel concessionario Toyota A. CORVIA Genzano di Roma debutta il Nuovo Toyota RAV4: anteprima esclusiva martedì 24 febbraio presso il concessionario Toyota A. CORVI ... castellinotizie.it