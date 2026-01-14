Mancano i dottori è emergenza almeno 23mila i cittadini scoperti

La carenza di medici di famiglia nell’Asst Melegnano-Martesana ha portato all’emergenza di oltre 23.000 cittadini senza un punto di riferimento sanitario. Questa situazione evidenzia una criticità che coinvolge direttamente la qualità dell’assistenza e la tutela della salute pubblica. La mancanza di medici specializzati rappresenta un problema complesso, che richiede interventi mirati per garantire servizi essenziali e un accesso equo alle cure.

"Almeno 23mila pazienti scoperti", la piaga carenza di medici di famiglia nell'Asst Melegnano-Martesana è uno dei punti più caldi del malcontento sul territorio alla voce sanità. La mobilitazione non si ferma. A chiedere "un piano straordinario per la sanità territoriale, alla luce di dati drammatici" era stato Nicola Di Marco, consigliere regionale dei 5 Stelle e da fine novembre, a Pioltello, è cominciato il tour del movimento che raccoglie sul territorio firme a sostegno della causa. Da un paio di anni sono scesi in campo gli stessi pazienti con manifestazioni e presidi davanti ai cancelli delle diverse sedi aziendali con cartelli e striscioni che chiedono il cambiamento.

