La carenza di medici di famiglia nell’Asst Melegnano-Martesana ha portato all’emergenza di oltre 23.000 cittadini senza un punto di riferimento sanitario. Questa situazione evidenzia una criticità che coinvolge direttamente la qualità dell’assistenza e la tutela della salute pubblica. La mancanza di medici specializzati rappresenta un problema complesso, che richiede interventi mirati per garantire servizi essenziali e un accesso equo alle cure.

"Almeno 23mila pazienti scoperti", la piaga carenza di medici di famiglia nell’Asst Melegnano-Martesana è uno dei punti più caldi del malcontento sul territorio alla voce sanità. La mobilitazione non si ferma. A chiedere "un piano straordinario per la sanità territoriale, alla luce di dati drammatici" era stato Nicola Di Marco, consigliere regionale dei 5 Stelle e da fine novembre, a Pioltello, è cominciato il tour del movimento che raccoglie sul territorio firme a sostegno della causa. Da un paio di anni sono scesi in campo gli stessi pazienti con manifestazioni e presidi davanti ai cancelli delle diverse sedi aziendali con cartelli e striscioni che chiedono il cambiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mancano i dottori, è emergenza almeno 23mila i cittadini “scoperti”

Mancano dottori di base, la guardia medica ora apre anche di giorno - E così a Oderzo la guardia medica verrà aperta anche di giorno per garantire un riferimento a chi resterà senza dottore di base. ilgazzettino.it

Domanda: in una Regione del Centro Italia (ma vale per tutte le altre Regioni, sia quelle governate dalla Destra, sia quelle governate dalla Sinistra) mancano 238 medici di famiglia. Nella scuola di specializzazione che deve formarli ci sono 160 posti, ma solo - facebook.com facebook