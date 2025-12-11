Per sensibilizzare la popolazione sull’antibiotico resistenza arriva il nuovo spot promosso da AIFA in collaborazione con il Ministero della Salute | Se non sei un medico non fare il medico

Arriva uno spot promosso da AIFA e dal Ministero della Salute per sensibilizzare sull’antibiotico resistenza, un fenomeno che colpisce l’Italia tra i primi in Europa. La campagna mira a promuovere un uso corretto degli antibiotici e a prevenire complicazioni future, sottolineando l’importanza di affidarsi sempre ai professionisti sanitari.

L 'antibiotico resistenza vede l'Italia tristemente ai primi posti in Europa. Per combattere questa problematica che nei prossimi anni farà più vittime del Covid, prende il via la nuova Campagna promossa da AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, in collaborazione con il Ministero della Salute. Un linguaggio semplice e ironico per parlare all'intera popolazione. Forte e chiaro il messaggio: mai assumere antibiotici senza prescrizione medica. Il consumo di antibiotici in Italia aumenta ancora