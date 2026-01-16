RFI lavori di potenziamento | modifiche alla circolazione dei treni

RFI comunica modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Napoli – Cancello – Caserta – Foggia, in occasione di lavori di potenziamento. Questi interventi sono finalizzati a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni di orari e percorsi, al fine di garantire una pianificazione adeguata dei propri spostamenti.

Da lunedì 2 a domenica 15 febbraio RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale sulle linee Napoli – Cancello – Caserta e Cancello – Foggia propedeutici al completamento dei target di avanzamento sui lotti Napoli – Cancello, Cancello – Frasso Telesino e Telese – Vitulano dell'itinerario AVAC Napoli – Bari. In particolare, sarà completato il lotto Cancello – Frasso Telesino con l'attivazione del doppio binario per una lunghezza complessiva di 11 chilometri; contestualmente proseguiranno le lavorazioni funzionali all'attivazione della nuova tratta Napoli – Cancello, prevista per giugno 2026.

