Tredici Pietro il retroscena con papà Gianni | Non voleva duettare con me

Tredici Pietro ha condiviso un aneddoto con suo padre Gianni Morandi, rivelando che il cantante non voleva duettare con lui. L’intervista ha svelato dettagli sulla loro relazione e sui momenti spontanei tra padre e figlio, senza commenti o analisi aggiuntive. Il racconto si concentra su un episodio preciso, offrendo uno sguardo diretto sulla dinamica familiare e artistica tra i due.

(Adnkronos) – Tredici Pietro ha raccontato un simpatico retroscena con papà Gianni Morandi. Il cantante ospite oggi da Mara Venier a 'Domenica In- Speciale Sanremo' ha parlato dell'emozione di duettare con il padre sul palco del Festival nella serata delle cover, dove Tredici Pietro ha scelto di cantare 'Vita', storico brano di Lucio Dalla e appunto, del papà Gianni. "È il mio brano preferito del repertorio discografico di mio padre. Ho comunque preso le distanze, ho voluto fare un mio percorso personale, al Festival ci sono arrivato con le mie mani", ha raccontato l'artista che ha considerato la sua performance come un "omaggio, non sarebbe stato giusto non onorare la carriera di mio padre". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

LDA: "Duettare con papà Gigi mi spaventa, Tredici Pietro vero vincitore"

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni Morandi

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, in gara a Sanremo 2026

