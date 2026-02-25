Sanremo 2026 Tredici Pietro chi è | gli esordi e il rapporto con papà Gianni Morandi

Tredici Pietro partecipa a Sanremo 2026 dopo aver tentato l’anno scorso senza successo. La causa è il suo crescente talento e il sostegno del padre, Gianni Morandi, che lo ha incoraggiato a non mollare. A 18 anni, il giovane cantante ha già accumulato esperienza in alcuni live locali e si prepara a esibirsi sul palco più famoso d’Italia. La sua presenza al festival rappresenta un passo importante nella sua carriera musicale.

(Adnkronos) – Tredici Pietro è uno dei 30 concorrenti Big in gara del Festival di Sanremo 2026. Aveva già provato l'anno scorso, ma il semaforo verde è scattato solo ora. Il rapper bolognese, classe 1997, reduce da un'estate da protagonista grazie al brano 'Che gusto c'è' in coppia con Fabri Fibra, salirà sul palco dell'Ariston.

Chi è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan, a Sanremo 2026Tredici Pietro, nato nel 1997, è il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan.

Tredici Pietro, tifo per il Bologna come papà Gianni Morandi: dal palco allo stadio aspettando SanremoTredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, ha mostrato ancora una volta la sua passione per il Bologna.

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni MorandiAll'anagrafe Pietro Morandi, figlio dell'eterno ragazzo Gianni Morandi, l'artista arriva al Festival con una poetica che rifiuta scorciatoie. L'opzione del talent non l'ho mai presa in considerazione ... adnkronos.com

Tredici Pietro canta L’uomo che cade – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Tredici Pietro canta L'uomo che cade – Il testo e il significato della canzone che il cantante presenta in gara a Sanremo 2026. superguidatv.it

“Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino" #rdsnews #RDSLovesSanremo #Sanremo2026 #Sanremo - facebook.com facebook

Gianni Morandi scrive al figlio: “Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino” x.com