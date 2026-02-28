LDA | Duettare con papà Gigi mi spaventa Tredici Pietro vero vincitore

LDA ha dichiarato che duettare con suo padre Gigi gli spaventa, ma ha anche affermato che Tredici Pietro è il vero vincitore. Durante un'intervista, ha spiegato che realizzare il sogno di cantare con suo padre rappresenta un momento importante per lui. La sua opinione su Tredici Pietro riflette un riconoscimento del suo talento nel contesto del programma.

(Adnkronos) – "Tredici Pietro ha realizzato quello che è un mio grande sogno: duettare con mio padre". Così LDA, in gara al Festival di Sanremo con Aka7even, ospite nello studio-glass de La volta buona, ha commentato l'esibizione andata in scena ieri che ha visto protagonista Tredici Pietro in duetto con il papà Gianni Morandi. "Tredici Pietro è stato il vero vincitore della serata delle cover", ha detto Luca D'Alessio. L'artista ha ammesso che condividere il palco con il padre, Gigi D'Alessio, è uno dei suoi più grandi sogni. "Solo io – ha detto – e Leo Gassmann possiamo capire cosa è successo sul palco, è un mio grande sogno", ha detto citando il terzo figlio d'arte in gara al Festival, Leo Gassmann, figlio dell'attore Alessandro Gassmann. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altro che super ospiti, la sorpresa è l’entrata in scena di Gianni Morandi mentre il figlio Tredici Pietro canta Vita. Tripudio, pubblico spiazzato. Pietro propone i versi rappati, applausi; poi l’abbraccio tra padre e figlio. Morandi padre commosso. "Ho calcato tante x.com