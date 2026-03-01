Tredicenne senza documenti per l’espatrio ondata solidale | Tanto amore che scalda il cuore

A Firenze un tredicenne senza documenti per l’espatrio ha ricevuto una grande ondata di solidarietà da parte di molte persone. Dopo la pubblicazione della sua storia su La Nazione, sono arrivati messaggi di supporto e offerte di aiuto. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, che si è mobilitata per dimostrare vicinanza al ragazzo. La situazione ha suscitato un forte coinvolgimento tra i cittadini.

Firenze, 1 marzo 2026 – "Da quando abbiamo raccontato la nostra storia su La Nazione, abbiamo ricevuto solidarietà e attenzioni da parte di tante persone. Ora ci sentiamo meno soli e speriamo di trovare una soluzione contro i diritti negati a nostro figlio ". L'articolo su Paolo ha smosso molte acque e ha colpito nel segno: il tredicenne, figlio biologico di due persone extracomunitarie, è nato in Toscana. Da cinque anni vive con la sua nuova famiglia affidataria, ha due fratelli e due genitori che lo amano. Una nuova famiglia in cui sta diventando grande. Frequenta la scuola comunale con ottimi risultati, fa sport in una squadra. Ma a differenza dei suoi fratelli (non biologici, ma legatissimi), diversamente dai suoi coetanei, non può uscire dall'Italia.