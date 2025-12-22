Milano 15enne rapinato e sequestrato da baby gang | salvato da una telefonata del padre

Minacciato di morte per una ricarica sulla carta prepagata: l’intervento decisivo dei carabinieri dopo l’allarme del padre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, 15enne rapinato e sequestrato da baby gang: salvato da una telefonata del padre Leggi anche: Milano, 15enne rapinato in centro da una baby gang: 4 arresti Leggi anche: Milano, 15enne aggredito e rapinato: arrestati quattro giovanissimi | Salvato da una chiamata al padre Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La famiglia non è in grado di controllarlo, giudice sposta ragazzino ai domiciliari in comunità; Milano, 15enne “in ostaggio” della gang per un'ora: via portafogli, scarpe, giubbotto. E poi viene costretto a prelevare al bancomat; Aggredito e rapinato 15enne a Milano, arrestati quattro giovanissimi; Milano, rapina in pieno giorno: uomo blocca una donna e fugge con gioielli da sogno. Milano, 15enne rapinato e sequestrato in corso Buenos Aires: arrestati 4 giovanissimi - Rapinano 15enne in strada e poi lo sequestrano per un'ora, in attesa che il padre gli ricarichi la carta di credito prepagata, "altrimenti lo uccidiamo". cn24tv.it

15enne derubato e sequestrato per un’ora in centro a Milano - È rimasto un ora in balia dei suoi aguzzini che lo hanno sequestrato, minacciato spogliato e derubato dei vestiti e del cellulare, obbligandolo anche a prelevare i soldi con la sua carta di credito pr ... rtl.it

Rapina in centro a Milano, 15enne sequestrato per un’ora: arrestati 4 giovani residenti in Bergamasca - Domenica sera in zona Buones Aires: il gruppo si è fatto consegnare vestiti, scarpe, cellulare e portafogli. bergamonews.it

Disavventura per un 15enne che ieri sera a Milano è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, l'hanno derubato del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e giubbotto. È accaduto in una traversa di viale Tunisia, in zon - facebook.com facebook

Milano, 15enne minacciato, spogliato e costretto a prelevare dal bancomat senza vestiti: arrestati 3 minorenni x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.