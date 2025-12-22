Milano 15enne rapinato e sequestrato da baby gang | salvato da una telefonata del padre

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacciato di morte per una ricarica sulla carta prepagata: l’intervento decisivo dei carabinieri dopo l’allarme del padre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

milano 15enne rapinato e sequestrato da baby gang salvato da una telefonata del padre

© Ildifforme.it - Milano, 15enne rapinato e sequestrato da baby gang: salvato da una telefonata del padre

Leggi anche: Milano, 15enne rapinato in centro da una baby gang: 4 arresti

Leggi anche: Milano, 15enne aggredito e rapinato: arrestati quattro giovanissimi | Salvato da una chiamata al padre

milano 15enne rapinato sequestratoMilano, 15enne rapinato e sequestrato in corso Buenos Aires: arrestati 4 giovanissimi - Rapinano 15enne in strada e poi lo sequestrano per un'ora, in attesa che il padre gli ricarichi la carta di credito prepagata, "altrimenti lo uccidiamo". cn24tv.it

milano 15enne rapinato sequestrato15enne derubato e sequestrato per un’ora in centro a Milano - È rimasto un ora in balia dei suoi aguzzini che lo hanno sequestrato, minacciato spogliato e derubato dei vestiti e del cellulare, obbligandolo anche a prelevare i soldi con la sua carta di credito pr ... rtl.it

milano 15enne rapinato sequestratoRapina in centro a Milano, 15enne sequestrato per un’ora: arrestati 4 giovani residenti in Bergamasca - Domenica sera in zona Buones Aires: il gruppo si è fatto consegnare vestiti, scarpe, cellulare e portafogli. bergamonews.it

