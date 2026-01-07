In giro con l' auto senza patente era stato fermato un' ora prima per possesso di un coltello | denunciato

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla polizia per resistenza, oltraggio e danneggiamento, dopo essere stato fermato in auto senza patente. L’intervento, effettuato da un agente fuori servizio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, è stato avviato dopo aver notato manovre pericolose e zig zag in via San. L’uomo era stato già fermato un’ora prima per il possesso di un coltello.

La polizia ha denunciato un uomo di 44 anni per resistenza, oltraggio e danneggiamento. Ad intervenire è stato un agente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che, fuori servizio, ha notato il conducente di un veicolo effettuare manovre azzardate, procedendo a zig zag, in via San.

