Trecento bambini allo stadio Il Monza vince con Tifo positivo

A uno stadio gremito, trecento bambini hanno assistito alla partita del Monza, che ha conquistato una vittoria per 2 a 0. I biancoreossi sono saliti temporaneamente in cima alla classifica. L’evento ha visto i giovani tifosi presenti sugli spalti, mentre la squadra ha portato a casa i tre punti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo a ulteriori iniziative o coinvolgimenti.

Non poteva esserci occasione migliore, con i biancoreossi che hanno vinto la sfida per 2 a 0 e sono saliti momentaneamente al primo posto in classifica. In lotta diretta per conquistare la Serie A. Venerdì sera l’U-Power Stadium, in occasione della ventisettesima giornata del campionato di Serie B con la sfida Monza – Virtus Entella, ha accolto sugli spalti oltre 300 studenti delle scuole primarie monzesi protagonisti del progetto “Io Tifo Positivo”. Giunto al settimo anno di collaborazione tra AC Monza, l’Associazione Comunità Nuova Onlus e il Comune di Monza, il progetto ha coinvolto nel tempo migliaia di giovani studenti monzesi, promuovendo i valori del tifo sano, del rispetto e della cultura sportiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trecento bambini allo stadio. Il Monza vince con “Tifo positivo“ Tredici Pietro, tifo per il Bologna come papà Gianni Morandi: dal palco allo stadio aspettando SanremoBologna, 4 febbraio 2026 – Non c’è Festival di Sanremo che tenga se di mezzo c’è il Bologna. Leggi anche: “Tutti allo stadio”, il tifo organizzato chiama a raccolta per la gara contro il Picerno Aggiornamenti e notizie su Trecento bambini. Discussioni sull' argomento Trecento bambini allo stadio. Il Monza vince con Tifo positivo; Torna a Varese il Memorial Bruno Arena: 300 bambini, 24 squadre e finali all’Itelyum Arena; Monza, prima della partita lo show è dei piccoli tifosi: la bellissima iniziativa. Uomo preistorico, laboratorio per bambini allo Stadio di DomizianoLo Stadio di Domiziano presenta un nuovo laboratorio per bambini dedicato alla scoperta delle prime forme di ominidi. I bambini dai 5 anni di età, domenica 15 febbraio, potranno vivere una nuova ... romatoday.it Stamattina ho guardato negli occhi trecento bambini. Trecento anime vive. Trecento sguardi pieni di domande. Trecento possibilità. È stato un privilegio enorme. Non sono andata lì a fare il solito discorso sull’inclusione. Non serve riempirsi la bocca di parole facebook Save the children, dopo Cutro morti nel Mediterraneo altri 300 bambini. In tre anni quasi 3mila vittime, 'per colpa di un approccio Ue basato sulla deterrenza' ow.ly/BNAy106v2FI | #ANSAmed #ANSA x.com