Altri lavori notturni sull’A14 Dir | ispezione di cavalcavia e asfaltature
Sono previsti interventi di manutenzione e asfaltatura sulla A14 Diramazione di Ravenna tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità notturna. Tra i lavori in programma ci sono l'ispezione dei cavalcavia e interventi di asfaltatura, al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza della tratta.
Sono in programma lavori di manutenzione e pavimentazione lungo la A14 Diramazione di Ravenna, che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre. Gli interventi, necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura, prevedono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
