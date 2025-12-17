Altri lavori notturni sull’A14 Dir | ispezione di cavalcavia e asfaltature

Sono previsti interventi di manutenzione e asfaltatura sulla A14 Diramazione di Ravenna tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità notturna. Tra i lavori in programma ci sono l'ispezione dei cavalcavia e interventi di asfaltatura, al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza della tratta.

