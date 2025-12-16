Previsti lavori notturni | chiude un tratto dell' A14-Dir tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo

Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, sarà chiuso un tratto dell'A14-Dir tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo per lavori di manutenzione sui cavalcavi. La chiusura, prevista dalle 21 alle 5, interesserà la carreggiata verso la A14 Bologna-Taranto, al fine di garantire interventi di sicurezza e manutenzione stradale.

Previsti lavori lungo l'A14-Dir. Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21 di mercoledì 17 alle 5 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto. L'area di servizio "Sant'Eufemia est" sarà chiusa nella.

