Travolto da un' auto mentre passeggia con gli amici | il 16enne lotta in Rianimazione

Un ragazzo di 16 anni è attualmente ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dopo essere stato investito da un'auto mentre passeggiava con amici in via Crocetta, tra San Martino in Strada e Carpena. L’incidente è avvenuto venerdì sera intorno alle 18:30. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni del giovane.

Lotta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena il 16enne investito nella prima serata di venerdì, intorno alle 18,30, in via Crocetta, tra San Martino in Strada e Carpena. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, il giovane è stato investito da un'auto in.

