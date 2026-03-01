Travolto da un capriolo lungo i sentieri di Pontida | morto ciclista

Un ciclista di 64 anni è deceduto nei boschi di Pontida dopo essere stato investito da un capriolo mentre percorreva i sentieri della Valle San Martino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato travolto dall’animale mentre pedalava nel territorio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Tragedia nel comune della Valle San Martino. A perdere la vita un 64enne Incredibile tragedia lungo i sentieri della Valle San Martino. Un ciclista di 64 anni è morto nei boschi di Pontida dopo essere stato travolto da un ungulato. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 1° marzo, nel verde del Monte Canto. L'uomo stava procedendo in sella alla propria bicicletta lungo il sentiero di Papa Giovanni e poco distante da lui viaggiava un altro amico in bicicletta. L'ungulato avrebbe colpito il ciclista facendolo cadere a terra. Poco dopo il decesso sul posto A un tratto il 64enne - residente a Rivolta d'Adda, comune in provincia di Cremona - è stato colpito e travolto da un capriolo uscito dal bosco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Tragedia a Pontida: morto ciclista colpito da un caprioloUn uomo di 64 anni ha perso la vita mentre stava pedalando sulla sua mountain bike nei pressi di Pontida, in provincia di Bergamo, dopo essere stato...

Leggi anche: Ciclista colpito da un capriolo muore a Pontida, la vittima è Osvaldo Busca di 64 anni. Sotto shock l'amico

Contenuti e approfondimenti su Travolto da.

Temi più discussi: Orrore in Veneto: travolge e investe più volte un uomo e poi ne picchia un altro dopo un incidente. Un 54enne è stato arrestato; Rovato: grave operaio travolto da tubi in una azienda del paese; Travolto da una lastra di marmo. L’uomo è morto in ospedale; Travolto da una lastra di marmo. Grave un 52enne a Botticino.

Travolto da un capriolo lungo il sentiero: muore 64enne in mountain bike. L'ungulato sarebbe stato inseguito da un caneBERGAMO. Tragedia questa mattina (1 marzo) nei boschi sopra Pontida, in Provincia di Bergamo, dove un uomo di 64 anni è morto dopo esser stato travolto da un capriolo mentre stava percorrendo un senti ... ildolomiti.it

Travolto da un capriolo mentre va in bici, muore 64enne di Rivolta D'AddaÈ accaduto intorno alle 9.30 di questa mattina, mentre l'uomo percorreva in mountain bike assieme a un amico il ‘sentiero di Papa Giovanni’ sul Canto Alto ... laprovinciacr.it

Automobilista con l'auto in panne travolto ed ucciso da un altro veicolo - facebook.com facebook

#NEWS - Il nordest degli #StatiUniti è travolto da una tempesta di neve tra le più violente degli ultimi decenni, proprio dopo un illusorio anticipo di primavera. A #NewYorkCity scuole e uffici chiudono, strade e ponti restano deserti, mentre il sindaco #ZohranMa x.com