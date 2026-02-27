Nicolas Schiavi ha ripreso gli allenamenti con il gruppo, segnando una possibile presenza per la prossima partita a Mantova. La sua ripresa rappresenta un passo importante per la squadra in vista delle prossime sfide, anche se ancora da definire i dettagli sulla sua partecipazione ufficiale. La situazione attuale lascia presagire una sua possibile convocazione domenica.

Nicolas Schiavi è tornato ad allenarsi con la squadra e lo spettro di recarsi domenica a Mantova senza il metronomo del centrocampo sembra essere scongiurato. L’argentino, che fra l’altro aveva saltato la gara d’andata coi virgiliani per squalifica, è un elemento fondamentale della squadra, oltre ad esserne il secondo miglior marcatore con 6 reti. Lo conferma anche la statistica che non ha visto la Carrarese mai vincente in stagione nelle 5 occasioni in cui Schiavi in questa stagione non è partito titolare. Sono uscite fuori due sconfitte (Monza, Avellino) e tre pareggi (Mantova, Catanzaro e Padova). Nelle fila apuane è sulla strada del recupero anche Devid Bouah che sta finendo la riatletizzazione dopo l’intervento al menisco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Nicolas Schiavi è tornato ad allenarsi. Il metronomo argentino in campo a Mantova

