La Pianese si fa valere davanti alla Juve Netx Gen Trasferta delicata e un pareggio molto positivo

La squadra della Pianese mette in difficoltà la Juventus Next Gen in una trasferta difficile, portando a casa un pareggio molto positivo. Un incontro equilibrato e combattuto, che evidenzia la determinazione e il valore dei nerazzurri in una sfida importante.

JUVENTUS NG 0 PIANESE 0 JUVENTUS NG (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Savio (17’st Puczka), Faticanti, Mazur (31’st Owusu), Rouhi (17’st Amaradio); Anghelè (43’st Cudrig), Deme (31’st Okoro); Guerra. Panchina: Scaglia, Nava, Ngana, Brugarello, Vacca, Crapisto, Pagnucco, Martinez, Perotti. Allenatore Brambilla. PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti (43’st Balde); Sussi (27’st Amey), Simeoni, Bertini M., Chesti; Sodero (17’st Puletto), Tirelli (43’st Martey); Bellini (27’st Fabrizi). Panchina: Bertini T., Porciatti, Peli, Bigiarini. Allenatore BirindellI. Sport.quotidiano.net

