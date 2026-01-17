Malore alla guida perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada | muore pensionato

Un pensionato ha perso il controllo della propria auto durante la guida, finendo fuori strada. L’incidente non ha mostrato segni di violenza o danni che potessero indicare un evento esterno, suggerendo che il decesso possa essere stato causato da un malore. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

L'incidente alle 16 di oggi, 17 gennaio, in via Fratte a Santa Giustina in Colle. A perdere la vita Bruno Bortolozzo, 80 anni: medico e infermieri del Suem 118 hanno tentato di rianimarlo dopo l'allarme lanciato da un passante. Intervenuta una pattuglia della polizia locale della Federazione L'auto incidentata dopo la fuoriuscita autonoma non presentava danni che facessero pensare ad una morte violenta del conducente. Dopo pranzo è uscito dalla sua abitazione di via Ronchi Sinistra a Piombino Dese per andare a fare un giro in auto. La sorte gli ha girato le spalle e un improvviso malore l'ha colpito quando si trovava all'altezza di via Fratte nella omonima frazione di Fratte di Santa Giustina in Colle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Ha un malore alla guida e perde il controllo dell’auto: 64enne muore dopo lo schianto contro un palo Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada sulla provincia, donna all'ospedale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Malore alla guida, perde il controllo del furgone e si schianta contro un muro; Malore alla guida, perde il controllo del furgone e si schianta contro un muro; Malore alla guida, muore camionista sulla A2; Auto contro un mezzo pesante, perde la vita Carmen Ciontos. Malore alla guida, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: muore pensionato - A perdere la vita Bruno Bortolozzo, 80 anni: medico e infermieri del Suem 118 hanno tentato di rianimarlo dopo l'allar ... padovaoggi.it

Ha un malore alla guida e perde il controllo dell’auto: 64enne muore dopo lo schianto contro un palo - Un 64enne colpito da un malore mentre guidava si è schiantato contro un palo. fanpage.it

Sofia Ansalone ha un malore alla guida, perde il controllo dell'auto mentre va al lavoro e muore a 21 anni - Dramma a Mercato San Severino, dove una ragazza di 21 anni, Sofia Ansalone, è morta a bordo della sua auto dopo averne perso il controllo. msn.com

Malore improvviso alla guida mentre va al lavoro, Sofia muore a 21 anni >> https://buff.ly/lEZTCoA - facebook.com facebook

#malore improvviso alla guida mentre va al lavoro, Sofia Ansalone muore a 21 anni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.