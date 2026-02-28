Incidente Tram a Milano la scoperta sull’autista | cosa è emerso

Un tram ha coinvolto un incidente nel centro di Milano durante un pomeriggio qualunque. Testimoni riferiscono di aver sentito un rumore improvviso, seguito da urla e polvere sollevata dall’impatto. Sul luogo sono arrivati soccorritori e forze dell’ordine, mentre le persone presenti si sono disperse in fretta, cercando di capire cosa fosse successo. L’autista del tram è stato subito sottoposto a controlli e ascoltato dagli inquirenti.

Un rumore secco, poi urla, polvere e persone che corrono senza capire dove guardare. Nel cuore di Milano, in un pomeriggio come tanti, tutto si è trasformato in pochi istanti in una scena da incubo. E per chi era lì, la sensazione è stata una sola: qualcosa non tornava, fin dall’inizio. Succede in viale Vittorio Veneto, zona Bastioni di Porta Venezia. Un tram della rete urbana esce dai binari e finisce contro un palazzo: l’impatto è devastante, tanto da deformare il convoglio e lasciare segni visibili anche sulla facciata dell’edificio. Il bilancio, aggiornato dalle autorità, parla di due vittime e 48 feriti, con diversi ricoveri in ospedali cittadini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Tram deragliato a Milano, Sala: "Autista molto esperto, il mezzo è nuovo"Il sindaco di Milano Beppe Sala parla con i giornalisti dopo il tragico incidente avvenuto in viale Vittorio Veneto nel quale sono morte due persone.

