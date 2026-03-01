Il tramviere al comando del tram deragliato | Ho visto tutto nero Occhi puntati anche sul sistema frenante

Venerdì pomeriggio a Milano, un tram è deragliato mentre era in servizio, con il conducente che ha raccontato di aver perso il controllo dopo aver provato un dolore improvviso, descrivendo di aver visto tutto nero. Gli investigatori stanno esaminando anche il sistema frenante e altri possibili fattori che possano aver contribuito all’incidente. La dinamica dei fatti è ancora in fase di chiarimento.

Pietro M., l'esperto tranviere alla guida del tram deragliato venerdì pomeriggio a Milano, ha ribadito la sua versione dei fatti agli agenti della polizia locale: "Dopo un dolore, ho visto tutto nero e ho perso il controllo". L'uomo, 60 anni, 34 dei quali passati a lavorare in Atm è stato dimesso dall'ospedale Niguarda dov'era stato ricoverato dopo l'incidente. Per accertare la testimonianza del tranviere saranno determinanti le immagini restituite dalle telecamere interne del moderno tramlink. I video sono già stati acquisiti dagli investigatori e dagli inquirenti della procura meneghina. Sicuramente l'uomo era negativo all'alcoltest e al test sulle droghe.

