Terrore a Milano deraglia il tram 9 e si schianta su un ristorante | 1 morto e almeno 25 feriti I testimoni | Andava fortissimo il video dell’impatto

Un incidente si è verificato oggi nel centro di Milano, dove il tram numero 9 è deragliato e si è schiantato contro un ristorante. L’incidente ha causato la morte di una persona e almeno 25 feriti. Testimoni hanno riferito che il tram procedeva a velocità elevata al momento dell’impatto, come si può ascoltare anche in un video diffuso online.

Un pomeriggio di ordinaria mobilità si è trasformato in tragedia oggi, venerdì 27 febbraio, nel cuore di Milano. Intorno alle 16.00 di oggi pomeriggio, un tram della linea 9 ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta, ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di Viale Vittorio Veneto. Deragliato all’altezza dell’incrocio tra Viale Vittorio Veneto e Via Lazzaretto, ha finito la sua corsa contro la vetrina del locale. Diversi i passeggeri a bordo. Il bilancio provvisorio è drammatico: una vittima accertata. E almeno 25 feriti a cui ha prestato i primi soccorsi il personale sanitario dell’Areu 118. Alcuni di loro verserebbero in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

