VIDEO Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo Un morto e più di 20 feriti

Questo pomeriggio a Milano un tram della linea 9 è uscito dai binari in via Vittorio Veneto, mentre viaggiava da Piazza Repubblica verso Porta Venezia. L’incidente ha causato il deragliamento e il successivo schianto contro un palazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto una persona morta e soccorso più di venti feriti. La polizia sta lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente.

È di un morto e oltre venti feriti, di cui alcuni gravi, il bilancio provvisorio dopo il deragliamento di un tram della linea 9 a Milano, in zona Porta Venezia. L'incidente è avvenuto in Viale Vittorio Veneto poco dopo le ore 16 di oggi 27 febbraio, quando un tram proveniente da Piazza Repubblica e diretto verso Porta Venezia è uscito dai binari investendo dei passanti, per poi terminare la propria corsa contro un edificio sfondando una vetrina. Alcune delle persone coinvolte sono rimaste incastrate sotto il tram, i soccorritori sono al lavoro per estrarre i feriti. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un uomo non ancora identificato, era sul marciapiede al momento dell'impatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

