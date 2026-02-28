Tragico incidente tra auto e scooter a Porlezza | muore a 19 anni Simone Argenti di Tremezzina

Nella mattinata del 28 febbraio a Porlezza si è verificato un incidente tra un’auto e uno scooter lungo via Ceresio, all’altezza del civico 41. La vittima è un ragazzo di 19 anni residente a Tremezzina, che ha perso la vita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare il giovane.

Tragedia nella mattinata di oggi, 28 febbraio, a Porlezza. Simone Argenti, 19enne residente a Tremezzina, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via Ceresio, all’altezza del civico 41. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre i sanitari del 118 erano già impegnati a praticare le manovre di rianimazione al giovane che era alla guida di uno scooter. Tra poco più di un paio di mesi Simone avrebbe compiuto 20 anni, era infatti nato a Como il 10 maggio 2006. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Erba-Renaldis” di Menaggio, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero. Secondo una prima... 🔗 Leggi su Quicomo.it

Incidente a Porlezza, schianto tra auto e moto: morto il 19enne Simone ArgentiPorlezza (Como), 28 febbraio 2026 – Tragico incidente, questa mattina, in via Ceresio, a Porlezza, in provincia di Como: una moto e un’auto si sono...

Incidente a Porlezza, schianto tra auto e moto: morto il 19enne Simone ArgentiLa giovane vittima è originario di Tremezzina. Illeso l’uomo alla guida della vettura, un 52enne, indagato per omicidio colposo ... msn.com

