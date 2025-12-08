Tragedia sulla A5 bimba travolta e uccisa | si indaga per omicidio stradale e fuga Accertamenti su due automobilisti

Gli investigatori sono al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente, anche con l'ascolto di testimoni, automobilisti che si sono trovati a percorrere quel tratto di autostrada. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Tragedia sulla A5, bimba travolta e uccisa: si indaga per omicidio stradale e fuga. Accertamenti su due automobilisti

Scopri altri approfondimenti

CRONACA | Tragedia sull’A5: una bimba di pochi mesi perde la vita in un grave incidente, indagini della Polstrada in corso. - facebook.com Vai su Facebook

Bimba morta sull'autostrada A5 Torino-Aosta, la procura indaga per omicidio stradale e fuga - Sono stati trovati dei testimoni e sono in corso gli accertamenti tecnici per capire come fosse messo in auto l'ovetto che conteneva la bimba, che è stato sbalzato insieme alla piccola fuori dal mezzo ... Da rainews.it