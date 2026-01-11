Scorrazzano senza patente e senza assicurazione sulla Domiziana | 9 auto sequestrate | FOTO

Durante i controlli sulla strada Domiziana a Castel Volturno, la polizia municipale e la protezione civile hanno sequestrato nove veicoli privi di patente e assicurazione. L’operazione mira a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative, contrastando comportamenti pericolosi e irregolari alla guida. L’intervento evidenzia l’impegno delle autorità nel mantenere un ambiente stradale più sicuro per tutti gli utenti.

Controlli serrati alla viabilità sulla Domiziana sono quelli posti in essere dagli uomini della polizia municipale di Castel Volturno con la collaborazione degli uomini della protezione civile. Nel tratto della Domiziana in prossimità del Caseificio Ponte a Mare e il villaggio agricolo sono stati fermati 9 veicoli sprovvisti di assicurazione e i cui conducenti erano privi di patente di guida.

