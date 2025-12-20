Tragedia in Val Venosta | muore un bambino di 10 anni durante un gioco

Il drammatico incidente nel pomeriggio. Un bambino di soli 10 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in Val Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato intorno alle 17 a Laudes, frazione nei pressi di Malles. Il piccolo non era solo, ma si trovava insieme a un amico coetaneo. Dal parco giochi al bosco. Secondo le prime ricostruzioni, i due bambini avevano trascorso del tempo nel parco giochi del paese. Successivamente, spinti dalla curiosità e dal desiderio di avventura, si sono diretti verso il bosco vicino, decidendo di scalare una parete rocciosa.

Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco - Con lui un amichetto: durante l'arrampicata uno dei due è scivolato e è precipitato per alcuni metri, morendo sul colpo ... rainews.it

Terribile tragedia, precipita e muore a soli 10 anni: stava giocando con un amico. Il sindaco: “Un dramma per tutta la comunità” - Venosta, in Alto Adige, dove un bambino di appena 10 anni è morto in un incidente mentre si trovav ... ildolomiti.it

BAMBINO DI QUATTRO ANNI RISCHIA DI ANNEGARE Un #bambino di quattro anni si trova in condizioni critiche dopo aver rischiato di annegare nella nuova piscina coperta di #Curon, in val #Venosta. L’incidente è avvenuto lunedì scorso all’interno dell’imp - facebook.com facebook

