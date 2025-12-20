Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto | morto sul colpo

Un bimbo di 10 anni è morto ieri mentre giocava con un amico ad arrampicarsi su una parete rocciosa. La tragedia è avvenuta a Laudes, Alto Adige. Il piccolo stava giocando ad arrampicarsi su una parete roccioso nel bosco che circonda la zona di Laudes.

