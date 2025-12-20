Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto | morto sul colpo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bimbo di 10 anni è morto ieri mentre giocava con un amico ad arrampicarsi su una parete rocciosa. La tragedia è avvenuta a Laudes, Alto Adige. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Bambino di 10 anni muore precipitando da una parete durante un gioco: la tragedia davanti agli occhi dell'amichetto

Leggi anche: Precipita da un silos a 10 metri d’altezza, operaio di 47 anni muore sul colpo a Rovigo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Val Venosta, bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amico e muore; Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto: morto sul colpo; Ragazzino di 10 anni precipita e muore a Laudes; Bambino di 10 anni si arrampica su una parete di roccia vicino al parco giochi, precipita e muore sul colpo sotto gli occhi dell'amichetto.

bambino 10 anni precipitaBambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto: morto sul colpo - Il piccolo stava giocando ad arrampicarsi su una parete roccioso nel bosco che circonda la zona di Laudes, ... fanpage.it

Bambino di 10 anni si arrampica su una parete di roccia vicino al parco giochi, precipita e muore sul colpo sotto gli occhi dell'amichetto - È quanto accaduto ieri sera a Laives, in provincia di Bolzano, dove un bambino di 10 ... msn.com

bambino 10 anni precipitaRagazzino di 10 anni precipita e muore a Laudes - Si era arrampicato su un tratto di bosco impervio ed è scivolato sbattendo contro le rocce. rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.