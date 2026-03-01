Nella notte di ieri a Rimini un uomo di 31 anni, cittadino cubano e residente a Borghi, ha perso la vita in un incidente lungo la Via Emilia, vicino allo svincolo per la Fiera. Secondo quanto ricostruito, ha tentato di evitare un tasso, ha perso il controllo della moto e quindi è stato investito da un’auto che transitava in quel momento. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Rimini, 1 marzo 2026 – Tragedia nella notte a Rimini. Erano circa le 2 quando un uomo di 31 anni, originario di Cuba e residente a Borghi, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la Via Emilia, all’altezza dello svincolo per la Fiera. Il giovane viaggiava in sella a una Kawasaki Z900, una moto di grossa cilindrata. La dinamica dell’incidente Secondo una prima ricostruzione, avrebbe tentato di evitare un tasso comparso improvvisamente sulla carreggiata. Nella manovra avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto. Subito dopo è sopraggiunta un’auto che lo seguiva e che non sarebbe riuscita a evitare l’impatto. I soccorsi e i rilievi della polizia stradale Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cerca di evitare un tasso, cade con la moto e viene travolto da un’auto: tragedia a Rimini

