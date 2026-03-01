Colpito da un capriolo mentre è in bici | morto sul colpo

Un uomo di 64 anni è morto questa mattina durante una pedalata nei boschi sopra Pontida, in provincia di Bergamo. Stava percorrendo un sentiero in bicicletta quando, secondo le prime ricostruzioni, è stato improvvisamente travolto da un capriolo. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma l’uomo è stato colpito mentre si trovava in sella alla bici.

