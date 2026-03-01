Tragedia a Chiari | il 15enne Nicholas Tomasoni muore in un incidente con il motorino

A Chiari, in provincia di Brescia, un ragazzo di 15 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente con il motorino. L’incidente si è verificato nel cuore della città, coinvolgendo il giovane e la sua due ruote. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Brescia, 1 marzo 2026 – Tragedia sulle strade di Chiari, in provincia di Brescia, dove oggi pomeriggio un ragazzo di 15 anni, Nicholas Tomasoni, è morto in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, il giovane intorno alle ore 16 stava percorrendo via Cologne in sella al suo scooter quando, per una distrazione fatale avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo dell'illuminazione posto sul marciapiede che separa la carreggiata dalla pista ciclabile. Da una prima ricostruzione dell'incidente, il ragazzo era in compagnia di un coetaneo, anche lui a bordo di un altro motorino: si sarebbe girato con la testa per vedere se l'amico lo stesse seguendo, perdendo così il controllo del proprio mezzo.