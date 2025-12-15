Rifiuta l' offerta della mamma di accompagnarlo a scuola e prende il motorino Vincenzo Sepe muore in un incidente a 17 anni

Vincenzo Sepe, 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Napoli, nonostante la madre gli avesse consigliato di non prendere il motorino. La sua decisione di partire da solo ha avuto conseguenze tragiche, mettendo in evidenza le delicate scelte giovanili e i rischi della strada.

