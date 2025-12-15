Rifiuta l' offerta della mamma di accompagnarlo a scuola e prende il motorino Vincenzo Sepe muore in un incidente a 17 anni

Vincenzo Sepe, 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Napoli, nonostante la madre gli avesse consigliato di non prendere il motorino. La sua decisione di partire da solo ha avuto conseguenze tragiche, mettendo in evidenza le delicate scelte giovanili e i rischi della strada.

La vita del giovane Vincenzo Sepe, morto in un incidente stradale a Napoli, poteva essere salvata. La madre gli aveva detto di non prendere il motorino: lo avrebbe accompagnato lei in centro, dove.

Elkann rifiuta l'offerta di Tether e ribadisce che la Juventus non è in vendita. Ha fatto bene - facebook.com facebook

#Exor, attraverso una nota ufficiale, ha rifiutato l'offerta di #Tether: "Nessuna intenzione di cedere la #Juventus" x.com