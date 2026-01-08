Incidente stradale a Verolanuova | Tomaso Tomasoni muore a 65 anni

Un incidente stradale si è verificato a Verolanuova, causando la morte di Tomaso Tomasoni, 65 anni. L’incidente rappresenta la seconda perdita di vita sulla strada in Italia nel 2026, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle circostanze.

Verolanuova (Brescia), 8 gennaio 2025 – Seconda vittima della strada di questo 2026, appena iniziato. I fatti sono accaduti ieri sera attorno alle 21 a Treponti di Verolanuova, sul confine con San Paolo. Le cause. All’origini dell’incidente potrebbe esserci un malore. Ma non si escludono la distrazione, un colpo di sonno oppure una frenata che non ha fatto fermare l’automobile a causa del ghiaccio e dell’umidità. A morire è stato Tomaso Tomasoni di Offlaga, 65 anni. È spirato nell’ospedale di Manerbio, dove era arrivato in codice rosso. Lonato del Garda, incidente tra auto e moto: Matteo Tobanelli muore a 16 anni Scarsa visibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

