Il traffico nel Lazio alle ore 17:30 del 3 gennaio 2026 presenta alcune criticità. La carreggiata Nord dell'autostrada è trafficata con code intermittenti tra Frosinone e Roma Sud in direzione Firenze, proseguendo tra Ponzano Romano e Soratte. Lavori su via Salaria e sulla superstrada Sora-Cassino causano rallentamenti. Si consiglia prudenza a causa della pioggia e delle temperature basse, che possono determinare tratti ghiacciati. Si ricorda l'obbligo

luce verde Lazio Bentrovati trafficata la carreggiata Nord dell'autosole code a tratti tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze e proseguendo code a tratti anche tra Ponzano romano-soratte Dr tegli alle porte della capitale code su via Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma ricordiamo i lavori su via Salaria transito su carreggiata è ridotta in fascia oraria 718 in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti è Santa Rufina nelle due direzioni possibili rallentamenti prorogati al 12 gennaio e lavoro in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che sta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello che devi azioni sono possibili sulla strada provinciale 259 prudenza per la pioggia che sta interessando diverse aree della regione è possibile Inoltre con l'abbassamento delle temperature delle ore serali incontrare tratti di strada ghiacciati non solo su strade interne e di montagna ma anche su tratti del fondo valle e i prossimi viadotti e gallerie ricordiamo che su Molte strade ed autostrade è obbligatorio l'uso di pneumatici invernali o catene da neve a bordo Indipendentemente dalle condizioni del tempo bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-01-2026 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 03-01-2026 ore 09:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17:30

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lavori manutenzione cartellonistica su via Pontina dal 7 gennaio al 18 luglio: tratti interessati e limitazioni; Autovelox Lazio 29 dicembre 2025 - 4 gennaio 2026; Traffico Roma del 03-01-2026 ore 07 | 30.

Traffico Lazio del 03-01-2026 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati previsioni di traffico piuttosto intense per le partenze per il ponte dell'epifania primo lungo ponte di quest'anno ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 15:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo il traffico ... romadailynews.it

"Traffico" romano nel 1935 - Una Balilla liberamente parcheggiata sotto Castel S. Angelo mentre un autobus fa fermata al Ponte omonimo. Più lontano un camion in transito.. Da: foto storiche e del Lazio - facebook.com facebook