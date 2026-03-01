Traffico Lazio del 01-03-2026 ore 09 | 30

Alle 09:30 del 1 marzo 2026, sul tratto Roma L'Aquila Teramo si registrano possibili rallentamenti e code a causa del traffico. La circolazione resta attiva, ma si consiglia di prestare attenzione agli eventuali ritardi. Le condizioni della strada sono monitorate in tempo reale per garantire un flusso più scorrevole possibile.

luce verde Lazio Bentrovati sulla Roma L'Aquila Teramo sempre possibili rallentamenti e code per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni sulla Salaria in provincia di Rieti fino 13 marzo in fascia oraria 720 transito a senso unico alternato per lavori nelle gallerie San Quirico e Sant'Angelo Ci troviamo tra Antrodoco e sigillo prestare attenzione alla segnaletica proseguono fino al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni possibili su strada provinciale 259 è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Lazio del 03-01-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati previsioni di traffico piuttosto intense per le partenze per il ponte dell'epifania primo lungo ponte di quest'anno...

Traffico Lazio del 03-02-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati traffico nel complesso Regolare sul percorsi autostradali del territorio laziale giornata di maltempo a cominciare dal...

