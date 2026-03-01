Toy Battle in trionfo | Asmodee conquista l’As d’Or 2026 a Cannes

Al Festival International des Jeux di Cannes, Toy Battle di Asmodee ha vinto l’As d’Or 2026, riconoscimento assegnato durante l’evento. La cerimonia si è svolta nella città francese, con pubblico presente e rappresentanti dell’industria del gioco. La premiazione ha celebrato il titolo come miglior gioco dell’anno tra le numerose proposte in gara.

Il Festival International des Jeux di Cannes si conferma ancora una volta un palcoscenico prestigioso per il mondo del tabletop, e l’edizione 2026 ha un vincitore assoluto: nella suggestiva cornice della kermesse francese, Toy Battle ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il titolo di Gioco dell’Anno, un traguardo che non solo celebra l’eccellenza editoriale di Repos Production e del gruppo Asmodee, ma premia il genio creativo italiano, portando sul gradino più alto del podio il talento dei game designer Paolo Mori e Alessandro Zucchini. Il comunicato stampa ufficiale. Di seguito, riportiamo integralmente il comunicato stampa ufficiale consegnatoci da Asmodee, che dettaglia i retroscena della vittoria, le motivazioni della giuria e le dichiarazioni dei vertici di Asmodee riguardo a questo straordinario successo internazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

