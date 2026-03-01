Un uomo tossicodipendente ha minacciato di morte il padre e il figlio nel loro luogo di lavoro a Mestre. Dopo aver cercato di rompere una vetrata dell'officina e aver poi varcato la soglia, ha continuato a rivolgere minacce verbali. La famiglia, esasperata, ha chiamato il 113 per chiedere aiuto, dopo essere stata costretta a interrompere le proprie attività. L’uomo è stato denunciato già 43 volte.

MESTRE - «Continuava a minacciare di morte me e mio figlio, ci diceva “vi ammazzo tutti”: questo dopo aver cercato di spaccare la vetrata della nostra officina, essere entrato nella proprietà e aver preso a pugni i cofani di auto e camper parcheggiati nel piazzale interno». In circa sette anni Paolo Favaretto, titolare della carrozzeria Moderna di via Giustizia, ha depositato un totale di 44 denunce: quella presentata ieri, però, è la prima per minacce di morte. Ieri mattina infatti, poco dopo le 8, titolare e figlio si trovavano nell’ufficio della carrozzeria quando hanno sentito dei tonfi secchi provenire dalle vetrate che si affacciano sulla strada. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Tossicodipendente minaccia di morte padre e figlio al lavoro. «Denunciato già 43 volte. Costretti a chiamare il 113 per uscire dalla carrozzeria»

