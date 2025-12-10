Cassino genitori costretti a chiamare la polizia per garantire le cure al figlio gravissimo

A Cassino, una famiglia ha chiamato la polizia per assicurare le cure necessarie a un bambino gravissimo, evidenziando le difficoltà nell’ottenere tempestivamente assistenza sanitaria. Un episodio che mette in luce le criticità del sistema e il senso di impotenza dei genitori di fronte a emergenze vitali.

A Cassino (Frosinone) una famiglia è arrivata al punto di chiamare la Polizia per ottenere ciò che sulla carta è già loro diritto: le cure indispensabili alla sopravvivenza del proprio bambino. Succede in via Leopardi, dove Monia e Amerigo vivono da mesi una situazione che definire drammatica è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it