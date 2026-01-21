A Catania, un uomo di 67 anni è stato arrestato per atti persecutori dopo aver minacciato di morte il proprio figlio e averlo atteso in casa con un bastone. L’intervento tempestivo della Polizia ha evitato conseguenze più gravi. L’episodio evidenzia l’importanza di segnalare situazioni di violenza domestica per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Forte tensione familiare sfociata in atti persecutori ha portato all’arresto di un uomo di 67 anni a Catania. Un giovane di 18 anni è stato minacciato di morte dal padre, già noto alle forze dell’ordine, che lo ha atteso sotto casa armato di bastone e taglierino. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato conseguenze più gravi. L’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in una traversa di via Cristoforo Colombo, a Catania. Gli agenti della squadra volanti sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di un giovane, spaventato dalle minacce e dalle offese ricevute dal padre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Padre tossicodipendente minaccia di morte il figlio a Catania e lo aspetta in casa con un bastone, arrestato

Aspetta il giovane figlio sotto casa per aggredirlo con un bastone di legno: arrestato 67enneUn uomo di 67 anni di Catania è stato arrestato dalla polizia dopo aver minacciato di morte il proprio figlio di 18 anni e aver tentato di aggredirlo con un bastone di legno.

