tornano i reporter filorussi serata sulla censura

I reporter filorussi tornano a Recanati, per un incontro dal titolo "Italia sotto bavaglio. Scuola, cultura e nuova censura politica", promosso dall’associazione Marche Terre Libere. L’appuntamento è previsto per martedì alle 21, nell’auditorium del Centro mondiale della poesia. L’incontro si propone come un confronto aperto sui temi della libertà di insegnamento, dell’autonomia scolastica e del ruolo del pensiero critico nell’attuale contesto internazionale. A sottolinearlo è Filippo Pannelli, presidente dell’associazione organizzatrice, che evidenzia come il dibattito intenda approfondire quelle che vengono definite "nuove forme di censura" nel mondo della scuola e della cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Reporter filorussi al liceo, il ministro chiarisca"Un appuntamento inserito nell’ambito delle giornate culturali autogestite dagli studenti è finito al centro di un dibattito politico nazionale.

Alessandro Barbero all’Università di Urbino. La risposta sulla censura del video sulla riforma della giustiziaOspite all’inaugurazione del 520esimo anno accademico, il professore ha tenuto una lectio magistralis sul Medioevo e rispondendo ai cronisti ha detto...

