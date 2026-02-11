Reporter filorussi al liceo il ministro chiarisca

Durante le giornate culturali organizzate dagli studenti, alcuni reporter filorussi sono entrati nel liceo, attirando l’attenzione e scatenando polemiche. Il ministro dell’Istruzione dovrà ora chiarire cosa è successo e quale linea si intende seguire. La vicenda ha acceso i riflettori sulla libertà di espressione all’interno delle scuole e sulla presenza di giornalisti con posizioni controverse.

Un appuntamento inserito nell’ambito delle giornate culturali autogestite dagli studenti è finito al centro di un dibattito politico nazionale. Si tratta di un incontro dedicato al conflitto nell’Est Europa, ospitato nei giorni scorsi nella sede di via Aldo Moro del liceo classico Giacomo Leopardi di Recanati: l’incontro è divenuto ora oggetto di un’ interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara. L’iniziativa, organizzata in modalità online, ha visto la partecipazione dei giornalisti Vincenzo Lorusso e Andrea Lucidi, invitati a raccontare la propria esperienza professionale nelle aree contese del Donbass. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Reporter filorussi al liceo, il ministro chiarisca" Approfondimenti su Reporter Filorussi Carta Docente, il PD presenta nuova interrogazione: “Il Ministro chiarisca i ritardi nell’erogazione delle somme per l’anno 2025/2026” La responsabile nazionale scuola del Pd, Irene Manzi, ha presentato alla Camera una nuova interrogazione sulla Carta del docente. Lista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma, il ministro Valditara: “Fatto grave che va sanzionato duramente” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Reporter Filorussi Argomenti discussi: Incontro al liceo di Recanati con reporter filorussi. Un’interrogazione al ministro Valditara dalla deputata Onori (Azione); Reporter filorussi al liceo, il ministro chiarisca; Incontro coi reporter filorussi al liceo classico di Recanati Interrogazione al ministro Valditara; Incontro coi reporter filorussi al liceo classico di Recanati Interrogazione al ministro Valditara. «Incontro al liceo di Recanati con reporter filorussi». Un’interrogazione al ministro Valditara dalla deputata Onori (Azione)RECANATI «Chiediamo al ministro se siano state adottate tutte le cautele necessarie per garantire pluralismo e corretto inquadramento didattico». È questo il ... corriereadriatico.it Proteste e sabotaggi contro le Olimpiadi, Tajani nel mirino degli hacker filorussi: la sinistra attacca ferocemente il governo ma è più morbida contro i vandali x.com Sale alla ribalta nazionale un incontro organizzato a scuola tramite International reporters per parlare del conflitto in Ucraina e nel Donbass. La deputata di Azione Federica Onori chiede chiarimenti: «Evento senza alcun contraddittorio» - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.