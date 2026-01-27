Alessandro Barbero all’Università di Urbino La risposta sulla censura del video sulla riforma della giustizia
Alessandro Barbero, storico e docente, ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Urbino. Nel suo intervento, ha approfondito temi sul Medioevo e ha risposto alle domande dei cronisti sulla censura del video riguardante la riforma della giustizia. La sua presenza sottolinea l’importanza di un dialogo aperto tra accademia e pubblico sulla cultura e l’attualità.
Ospite all’inaugurazione del 520esimo anno accademico, il professore ha tenuto una lectio magistralis sul Medioevo e rispondendo ai cronisti ha detto di apprezzare molto il grande seguito che ha tra i giovani . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tutte le falsità di Barbero sulla riforma della giustizia
La discussione sulla riforma della giustizia spesso vede emergere informazioni incomplete o distorte.
Alessandro Barbero sotto accusa per il video dedicato al Referendum sulla Giustizia: cos'ha detto di sbagliato
Alessandro Barbero è stato oggetto di critiche per alcune affermazioni fatte in un video dedicato al Referendum sulla Giustizia, in cui si è riscontrato un errore nelle sue argomentazioni sul voto contrario.
Barbero e il video censurato sul referendum giustizia: Non ne parlo, non ne vale la pena. Poi la lectio magistralisLo storico, accademico e divulgatore Alessandro Barbero ospite dell'apertura del 520esimo anno accademico dell'Università di Urbino. Con i cornisti ha parlato di Giorno della Memoria e storia e diritt ... msn.com
Chi è Alessandro Barbero, il professore finito nel vortice per il video social contro la riforma della giustiziaSono bastati poco più di quattro minuti e un video su YouTube per riportare sotto i riflettori il prossimo referendum costituzionale sulla giustizia ... affaritaliani.it
Ha fatto scalpore qualche giorno fa il video di Alessandro Barbero sul No al referendum. Essendo pieno di balle, è stato rimosso (generando grandi interrogativi di opportunità che un giorno dovranno essere affrontati).
Ha fatto scalpore qualche giorno fa il video di Alessandro Barbero sul No al referendum. Essendo pieno di balle, è stato rimosso (generando grandi interrogativi di opportunità che un giorno dovranno essere affrontati). Io alla rimozione, preferisco postarvi la ri x.com
