Alessandro Barbero all’Università di Urbino La risposta sulla censura del video sulla riforma della giustizia

Alessandro Barbero, storico e docente, ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Urbino. Nel suo intervento, ha approfondito temi sul Medioevo e ha risposto alle domande dei cronisti sulla censura del video riguardante la riforma della giustizia. La sua presenza sottolinea l’importanza di un dialogo aperto tra accademia e pubblico sulla cultura e l’attualità.

Ospite all'inaugurazione del 520esimo anno accademico, il professore ha tenuto una lectio magistralis sul Medioevo e rispondendo ai cronisti ha detto di apprezzare molto il grande seguito che ha tra i giovani.

