Torino-Lazio Simeone segna ed esulta come… Sal Da Vinci

Durante la partita tra Torino e Lazio, Giovanni Simeone ha segnato un gol e ha esultato imitando il gesto di Sal Da Vinci. L’attaccante del Torino ha compiuto questa celebrazione dopo aver realizzato la rete. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei tifosi, creando un momento di sorriso tra i supporter delle due squadre. La partita è proseguita con questo episodio che ha catturato l’interesse dei media.

(Adnkronos) – Giovanni Simeone segna e omaggia Sal Da Vinci. L'attaccante del Torino, dopo aver siglato il vantaggio granata nella sfida di oggi, domenica 1 marzo, contro la Lazio, ha deciso di rinnovare la sua esultanza prendendo ispirazione dal festival di Sanremo 2026, che ha appena incoronato vincitore il cantante napoletano. Succede tutto al 21'. Simeone omaggia Sal Da Vinci dopo il gol segnato in Torino-Lazio: il gesto davanti alla telecamera. Il 'Cholito' Simeone omaggia Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, dopo aver segnato il gol che ha sbloccato Torino-Napoli.