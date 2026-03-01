Simeone omaggia Sal Da Vinci dopo il gol segnato in Torino-Lazio | il gesto davanti alla telecamera

Dopo aver segnato il gol che ha sbloccato Torino-Napoli, Simeone si è avvicinato alla telecamera e ha omaggiato Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026. Il gesto è stato visibile durante la partita e ha attirato l'attenzione dei presenti e delle telecamere. Simeone ha rivolto il suo saluto direttamente verso la telecamera, rendendo pubblico il suo omaggio.