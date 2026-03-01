Simeone omaggia Sal Da Vinci dopo il gol segnato in Torino-Lazio | il gesto davanti alla telecamera
Dopo aver segnato il gol che ha sbloccato Torino-Napoli, Simeone si è avvicinato alla telecamera e ha omaggiato Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026. Il gesto è stato visibile durante la partita e ha attirato l'attenzione dei presenti e delle telecamere. Simeone ha rivolto il suo saluto direttamente verso la telecamera, rendendo pubblico il suo omaggio.
Il 'Cholito' Simeone omaggia Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, dopo aver segnato il gol che ha sbloccato Torino-Napoli. L'ex attaccante del Napoli fa gol e poi si rivolge alla telecamera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
