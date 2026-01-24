Lecce-Lazio finisce 0-0 | passo avanti per DiFra nella corsa salvezza Sarri manca aggancio al 7° posto

Lecce-Lazio si conclude con uno 0-0, segnando un passo avanti per il Lecce nella corsa alla salvezza, mentre il Lazio perde l'opportunità di agganciare il settimo posto. La partita si è caratterizzata da poche occasioni, con un tiro sulla traversa di Ramadani e un'opportunità di Dia per i capitolini, offrendo uno svolgimento equilibrato e senza grandi emozioni.

Finisce con uno scialbo pareggio per 0-0 l'anticipo serale del sabato tra Lecce e Lazio. Poche emozioni e solo due sussulti: la traversa di Ramadani per i salentini e l'occasione di Dia per i capitolini.🔗 Leggi su Fanpage.it Fiorentina in casa Lazio: per la corsa-salvezza. Solomon e Kean “armi” di Vanoli contro Sarri. FormazioniStasera alle 20:45 si affrontano Fiorentina e Lazio in una sfida chiave per la corsa-salvezza. Leggi anche: Lazio-Lecce diretta: DiFra cambia l'attacco Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Gli highlights di Lecce-Lazio 0-0; Lecce Lazio, ? la partita numero 700 dei giallorossi in serie A; Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; Lecce-Lazio, parla Di Francesco: Non guardare gli altri e migliorare le nostre carenze. Lecce-Lazio 0-0, le pagelle dei biancocelesti: Provedel chiude ancora la porta, Zaccagni assente ingiustificatoFinisce 0-0 fra Lecce e Lazio che si spartiscono la posta in palio senza farsi troppo male. Brutta prestazione per i biancocelesti che appaiono spenti e incapaci di creare qualunque forma ... leggo.it Più Lecce che Lazio, ma con pochissime palle-gol: al Via del Mare finisce 0-0Dopo quattro sconfitte consecutive, il Lecce torna a muovere la classifica, ottenendo un punto in casa contro la Lazio. Non il risultato pieno, ma un. tuttomercatoweb.com Serie A, Lecce-Lazio 0-0: i salentini fuori dalla zona retrocessione Fiorentina-Cagliari 1-2: la Viola lascia a casa 3 punti preziosissimi in chiave salvezza. Como-Torino 6-0 Ieri Inter-Pisa 6-2 Domani i big match Juventus-Napoli e Roma-Milan Segui la cronaca t - facebook.com facebook We have kick-off in #Lecce vs. #Lazio ! #LecceLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.