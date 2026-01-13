Asllani tutto fermo | resta al Torino

Kristjan Asllani rimane al Torino, con la situazione ancora in fase di definizione. Sebbene il centrocampista continui a giocare con il club granata, si mantiene la possibilità di un ritorno anticipato all’Inter, qualora quest’ultima decidesse di interrompere il prestito. La situazione resta in sospeso, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Situazione in stallo per Kristjan Asllani. Il centrocampista resta al Torino, ma sul tavolo rimane l’ipotesi di un rientro anticipato a Milano qualora l’ Inter decidesse di interrompere il prestito. Opzione complessa, al momento senza accelerazioni. Dall’estero non mancano i sondaggi: interessamenti registrati da Girona e Paris FC. Il classe 2002, però, preferisce restare in Serie A per proseguire il percorso di crescita. Sul fronte interno, le piste Cagliari, Parma e Sassuolo non hanno prodotto sviluppi concreti. Nessuna trattativa è decollata: tutto fermo, in attesa dell’incastro giusto. L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

