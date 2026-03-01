Torino-Lazio 2-0 | Simeone e Zapata trafiggono i biancocelesti primi 3 punti per D' Aversa

Il Torino ha battuto la Lazio 2-0 con gol di Simeone e Zapata, conquistando così i primi tre punti della stagione. La partita si è giocata il 1° marzo 2026, allo stadio della squadra di casa. I due attaccanti hanno segnato nel corso del secondo tempo, permettendo al Torino di ottenere la vittoria. Questa è la prima vittoria in campionato per la formazione di D'Aversa in questa stagione.

Torino 1 marzo 2026 - Due gol dei suoi due attaccanti e il Torino torna a festeggiare tre punti in Serie A. I granata festeggiano il successo per 2-0 ai danni della Lazio grazie alle reti di Simeone e Zapata, una per tempo, per mandare al tappeto i biancocelesti. Bagna con un successo il suo debutto sulla panchina torinese Roberto D'Aversa, mentre i capitolini arrivano con un ko alla sfida d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. Primo tempo Per il suo ritorno in panchina in Serie A, D'Aversa conferma il suo 3-5-2 per impostare il suo primo Torino. Davanti a Paleari la scelta ricade su Coco, Ismajli ed Ebosse per comporre il reparto arretrato.