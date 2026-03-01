Torino-Lazio 2-0 debutto vincente per D’Aversa

Il Torino di Roberto D’Aversa ottiene una vittoria nel debutto in campionato battendo la Lazio per 2-0. La partita si conclude con un gol per tempo, confermando il risultato finale. La squadra granata riesce così a partire con il piede giusto sotto la guida del nuovo allenatore. La sfida si è giocata oggi, portando i tre punti a Torino.

Inizia con il piede giusto l’avventura di Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino. I granata battono 2-0 la Lazio con un gol per tempo. Apre Simeone al 21? e raddoppia Zapata al 53?. Tre punti che portano i piemontesi a quota 30 punti in classifica, a +6 dalla zona retrocessione. La Lazio, invece, resta ferma a 34. Torino-Lazio: formazioni ufficiali e tabellino. Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata; All. D’Aversa Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni; All. Sarri Gol: Simeone 21? (T), Zapata 53? (T) Arbitro: Abisso Ammonizioni: Gineitis (T), Vlasic (T), Tameze (T), Kulenovic (T), Nuno Tavares (L) Espulsioni: nessuno La vinciamo, INSIEME????? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

